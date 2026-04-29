Anuncia Sheinbaum acuerdo para que sólo se use acero producido en México en obras públicas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de un acuerdo para que las obras públicas del gobierno federal utilicen exclusivamente acero producido en México, como parte de una estrategia para fortalecer la industria nacional y las cadenas de suministro internas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó la medida como histórica y la vinculó con el llamado Plan México, al señalar que busca proteger empleos, impulsar el crecimiento económico y fomentar la industrialización del país. Subrayó que la siderurgia es clave, ya que provee insumos para prácticamente todas las cadenas industriales.

Sheinbaum explicó que la supervisión del cumplimiento del acuerdo estará a cargo de Raquel Buenrostro, quien verificará que las compras gubernamentales relacionadas con acero prioricen la producción nacional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que la instrucción es que todas las adquisiciones del gobierno privilegien lo hecho en México.

El acuerdo, detalló Buenrostro, involucra a 19 instituciones federales y tres cámaras empresariales, e incluye coordinación en contrataciones públicas, financiamiento a infraestructura y mecanismos de defensa de la industria nacional, con compromisos de calidad, abasto y precios competitivos por parte del sector.

Desde la industria, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Sergio de la Maza Jiménez, destacó que la alianza permitirá respaldar alrededor de 90 mil empleos directos y dará certidumbre a inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares.

En tanto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez Jaledi, subrayó que el sector consume cerca del 70% del acero en el país, por lo que su origen y disponibilidad impactan directamente en costos y tiempos de obra.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, añadió que tan solo este año se contempla el uso de cerca de 150 mil toneladas de acero de refuerzo, 50 mil de acero estructural y más de un millón de toneladas adicionales para proyectos ferroviarios.