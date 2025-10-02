Arranca Mara Lezama en Cancún el programa municipal “Pasos para la Transformación”

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con el apoyo del Ayuntamiento de Benito Juárez, la gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha el programa “Pasos para la Transformación” en la Secundaria Técnica 20 Rafael Ramírez Castañeda, una iniciativa estatal que busca beneficiar a estudiantes de nivel básico mediante la entrega gratuita de calzado deportivo.

Durante el arranque, se destacó que este programa beneficiará en el ciclo escolar 2025-2026 a 119 mil 696 estudiantes de 433 escuelas públicas de Benito Juárez, desde preescolar hasta secundaria, con entregas que se realizarán del 2 al 17 de octubre.

En este primer evento, 241 alumnas y alumnos de la Secundaria Técnica 20 fueron los primeros en recibir sus tenis, símbolo de salud, permanencia e igualdad. Se subrayó que el apoyo no solo representa un beneficio material, sino también un impulso para que las y los jóvenes avancen hacia sus metas personales y profesionales.

La Gobernadora resaltó que la iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto del Sistema DIF Quintana Roo, que preside Verónica Lezama Espinosa, el Ayuntamiento de Benito Juárez, la Secretaría de Bienestar, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, el Instituto del Deporte, entre otras instancias.

“Cada par de tenis significa más que un calzado; es un recordatorio de que la voz de la niñez y la juventud sí importa en este gobierno humanista con corazón feminista, de que su futuro tiene valor y que cuentan con un gobierno cercano y sensible”, expresó.

A los padres de familia, a las y los estudiantes, la Gobernadora los invitó a hacer el trámite para obtener la beca “Rita Cetina”, que sin duda será una ayuda más para la economía familiar.

Pidió a las chavas y los chavos a ser felices, a alejarse de las acciones autodestructivas, sobre todo ahora que se ha normalizado consumir alcohol u otras sustancias, a que si tienen algún dolor pidan ayuda para sanar. “Los invito a vivir una vida libre de violencia; ustedes tienen derecho a ser felices y a decidir; siempre tienen a alguien que los ama y yo sí les creo”, dijo.

Finalmente, llamó a las y los estudiantes a soñar en grande y confiar en sus capacidades: “Cada paso que den será un impulso hacia sus sueños. La transformación se siente en la vida cotidiana de cada familia y hoy, con este programa, damos un ejemplo claro de que en Quintana Roo la transformación avanza”.

La presidenta Ana Paty Peralta expresó que se cumple con los compromisos que se hacen, porque se quiere que las y los alumnos tengan todas las herramientas para seguir estudiando. Esto representa que los gobiernos de la Cuarta Transformación apoyan la educación.

Afirmó que esta entrega de tenis se suma a lo que entrega la gobernadora Mara Lezama en Quintana Roo, como son los uniformes, mochilas y útiles escolares.

Berenice Sosa Osorio, secretaria municipal de Bienestar de Benito Juárez, destacó que este apoyo significa que todas y todos están formando comunidad. Pidió a las y los alumnos que cada paso que den sea para un mejor futuro.

Además de los ya mencionados, estuvieron en el presídium el subsecretario de Atención a la Educación en la zona norte, Luis Alberto Tun Calderón; la directora del plantel, Alba Selene Martínez Rodríguez; el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández; la regidora Silvana Guadalupe Córdova Uicab, y los alumnos Estefanía Canché Novelo, del 2º B y Jesús Manuel Alemán García, del 2º A.