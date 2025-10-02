‘Tiene explicación la inmunidad de legisladores’, comenta Ricardo Monreal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la permanencia del fuero legislativo —o inmunidad constitucional— y se distanció de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que en su próxima reforma electoral planteará su eliminación.

“Existe una explicación para la inmunidad: que los legisladores no puedan ser reconvenidos por sus posiciones políticas o expresiones. Esa es la esencia del fuero”, argumentó Monreal.

Aunque recalcó que no se opone a revisar la iniciativa presidencial, precisó que el debate deberá darse en el marco de la Comisión para la Reforma Electoral y con mayoría calificada. “Una vez que llegue a la Cámara de Diputados, la discutiremos con amplitud y veremos qué determina la mayoría”, añadió.

El legislador recordó que la Constitución en realidad no menciona el fuero como tal, sino la inmunidad procesal, la cual evita que se use como escudo frente a delitos flagrantes. “Es una modalidad que puede revisarse, pero prefiero que sea después de que concluya el trabajo de la Comisión para la Reforma Electoral”, subrayó.

Por su parte, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, criticó la intención presidencial y pidió respeto a la investidura legislativa. Además, reprochó que se abra este debate en lugar de priorizar la crisis de violencia. “En Michoacán, este fin de semana se usaron drones como si fuera estado de guerra; en Chilpancingo se incendiaron camiones. Ese debería ser el tema central”, apuntó.

El diferendo anticipa un debate intenso en el Congreso, donde se confrontarán las posturas sobre la permanencia o eliminación del fuero en México.

Fuente: El Financiero