Milei acusa a México y Brasil de financiar campaña contra Argentina

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BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que los gobiernos de Brasil y México, así como el Partido Demócrata de Estados Unidos, financiaron una presunta “campaña antiargentina”, en medio de la creciente tensión diplomática con el gobierno brasileño.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario afirmó, sin presentar pruebas, que el gobierno de Brasil aportó el 25 por ciento de los recursos destinados a esa supuesta campaña, la cual, según dijo, también habría recibido financiamiento de México y del Partido Demócrata estadounidense.

Milei sostuvo que detrás de esas acciones se encuentran, en sus palabras, “las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”. Asimismo, argumentó que las críticas contra Argentina obedecen a que el avance de su economía representaría un problema para sus adversarios políticos.

Recrudece conflicto con Brasil

El mandatario argentino también intensificó sus señalamientos contra el gobierno brasileño tras denunciar que la justicia de ese país le impidió visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece preso por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

“A mí no me dejaron visitar a mi amigo”, expresó Milei, al considerar que Bolsonaro se encuentra “injustamente” encarcelado.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Milei participara en São Paulo en el acto donde se oficializó la candidatura presidencial del derechista Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre. Durante ese evento, sin mencionarlos por nombre, calificó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “presidiario” y “ladrón”, además de llamar “basura calva” al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.

Como respuesta, el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, al considerar que las expresiones del mandatario argentino constituyen una ofensa que afecta la relación bilateral, informó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores a la AFP.

En uno de los momentos de mayor tensión entre ambos países, Milei también acusó al gobierno de Lula da Silva de haber respaldado a la oposición durante la pasada campaña electoral en Argentina, aunque tampoco presentó pruebas para sostener esa afirmación.