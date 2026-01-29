Asaltan a equipo de Sheinbaum en carretera de San Luis Potosí

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), responsable de la cobertura audiovisual de las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue víctima de un asalto a mano armada cuando transitaba por una carretera del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron durante la madrugada del 25 de enero, cuando trabajadores de Cepropie, adscritos a la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron interceptados por varios sujetos armados mientras circulaban por un tramo carretero de la entidad.

En un comunicado, la FGR detalló que los agresores despojaron al personal de equipo de grabación, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de robo en la delegación de la Fiscalía en San Luis Potosí.

“Con motivo del robo de equipo a personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el pasado 25 de enero se abrió la carpeta de investigación correspondiente”, informó la institución.

Posteriormente, la FGR precisó que elementos de la Guardia Nacional lograron recuperar el equipo sustraído, el cual fue localizado abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, a aproximadamente 28 kilómetros del sitio donde ocurrió el asalto.

Las investigaciones continúan para dar con los responsables del ataque.