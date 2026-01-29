Nulo debate en la XVIII Legislatura: Observatorio

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Con sesiones que duran dos horas en promedio, el debate en la XVIII Legislatura es prácticamente nulo, afirma el Observatorio Legislativo de Quintana Roo en su boletín 295, que comenzó a circular este 27 de enero.

La sesión más larga duró unas tres horas, pero estuvo cargada con 22 puntos en la agenda y documentos con mil 167 hojas, lo que da una idea de que las iniciativas se aprueban sin la menor discusión ni debate legislativo, por lo que “esta legislatura sigue siendo la oficialía de partes del Poder Ejecutivo y de los municipios para la aprobación de sus propuestas”, sostiene el documento.

Al hacer un balance del periodo ordinario de sesiones ejercido de septiembre a diciembre de 2025, en el contexto del debate en la XVIII Legislatura, el Observatorio señala que se presentaron 85 iniciativas que resultaron en 55 decretos aprobados, de los cuales 32, es decir, 58%, correspondieron a temas fiscales, lo cual es explicable ante la aprobación de los paquetes fiscales 2026.

Debate en la XVIII Legislatura: iniciativas y decretos aprobados

De los 55 decretos aprobados, 22 fueron iniciativas enviadas por los municipios, 17 por el Poder Ejecutivo y solo 15 por las diputadas y los diputados, por lo que el Observatorio considera que “esta legislatura sigue siendo la oficialía de partes del Poder Ejecutivo y de los municipios para la aprobación de sus propuestas”.

La diputada más faltista

El análisis del debate en la XVIII Legislatura destaca que entre las y los legisladores faltistas destacó la diputada Andrea del Rosario González Loría, con 10 inasistencias de las 34 sesiones, lo que resulta en 29.4% de faltas.

Le siguen en inasistencias el diputado Hugo Alday Nieto, con ocho, y en tercer lugar empatan la diputada María José Osorio Rosas y el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, ambos con cinco inasistencias de 34 sesiones.

Debate en la 18ª Legislatura: dos nuevas leyes aprobadas

El documento destaca que en dicho periodo se aprobaron dos nuevas leyes; una es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con la cual desapareció el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) y sus funciones fueron trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La otra es la Ley para prevenir, investigar y sancionar delitos en materia de extorsión, para dar respuesta al crecimiento de este delito y alinear la legislación local al marco federal en la materia.