Asegura Trump que el Gobierno de Cuba “caerá muy pronto”; afirma que es su próximo objetivo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Gobierno de Cuba “va a caer muy pronto” y afirmó que La Habana tiene “muchísimas ganas” de negociar con Washington.

En una entrevista con la cadena CNN, el mandatario hizo estas declaraciones al hablar sobre la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, conflicto que —según dijo— actualmente es la principal prioridad de su administración.

Trump sostuvo que el gobierno cubano estaría interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y adelantó que el proceso sería encabezado por su secretario de Estado, Marco Rubio.

“Cuba va a caer muy pronto. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario en la conversación telefónica con la cadena estadounidense.

El presidente estadounidense añadió que, aunque su administración está concentrada actualmente en la campaña militar contra Irán, considera que un cambio político en la isla caribeña sería el siguiente paso en su agenda internacional.

Un día antes, Trump ya había señalado que La Habana estaría “desesperada” por alcanzar un acuerdo con Washington y aseguró que es “sólo cuestión de tiempo” antes de que la atención de la Casa Blanca se centre en la isla.

El mandatario también afirmó que el eventual cambio en Cuba sería un resultado adicional de su política exterior, tras mencionar el operativo en el que —según ha señalado— Estados Unidos capturó al líder venezolano Nicolás Maduro, aliado cercano del gobierno cubano.

En las últimas semanas, medios estadounidenses han reportado contactos entre Rubio y figuras vinculadas al entorno político cubano, en conversaciones preliminares sobre eventuales reformas económicas y una posible flexibilización gradual de sanciones por parte de Washington.