Operativo en entierro de ‘El Mencho’ fue para proteger a ciudadanía: García Harfuch

ZAPOPAN.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el operativo desplegado por fuerzas federales en los alrededores de la funeraria y del cementerio donde fue sepultado Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, tuvo como objetivo prevenir disturbios y proteger a la población, no escoltar el traslado de sus restos.

El funcionario explicó que el despliegue de seguridad en Zapopan, Jalisco, respondió a los antecedentes de violencia registrados días antes, cuando tras el operativo del 22 de febrero en el que murió el líder criminal se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y otros disturbios.

“El operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos llevó a implementar este dispositivo por parte de la Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco”, señaló este viernes 6 de marzo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que la presencia de fuerzas federales no tuvo relación con la protección del cortejo fúnebre ni con algún tipo de escolta a la carroza que trasladó los restos del capo.

“No fue para escoltar a nadie. Fue para evitar cualquier disturbio en la ciudad y proteger a la ciudadanía”, reiteró.

Asimismo, rechazó que elementos del Ejército mantengan actualmente vigilancia permanente en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, pese a la posibilidad de que algunas personas intenten acudir al lugar para conocer la tumba de uno de los criminales más temidos del país.

En días recientes, medios locales reportaron la agresión contra un estudiante extranjero del Tecnológico de Monterrey que intentó tomar fotografías dentro del cementerio donde fue enterrado Oseguera Cervantes. El joven relató que fue golpeado por sujetos con lentes oscuros, quienes además le quitaron su equipo fotográfico.

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, autoridades federales también localizaron hojas de cálculo con supuestos registros de pagos a policías y otras autoridades municipales en Jalisco.

Cuestionado sobre este hallazgo, García Harfuch evitó confirmar si existe una investigación abierta contra gobiernos municipales a partir de la información encontrada en una cabaña del Tapalpa Country Club, inmueble que no contaba con resguardo de la Fiscalía General de la República.