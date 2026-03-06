Impulsa Estefanía Mercado movilidad moderna, protección animal y desarrollo urbano ordenado de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado informó avances en la modernización del sistema de movilidad, el fortalecimiento de las acciones de bienestar animal, la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) y la organización del Segundo Festival Internacional de Teatro de Playa del Carmen, iniciativas orientadas a consolidar el desarrollo ordenado, el bienestar social y la vida cultural del municipio.

Durante su encuentro semanal con medios de comunicación, la alcaldesa destacó que el Ayuntamiento acompaña el proceso de actualización del sistema de movilidad en Quintana Roo tras la aprobación de la nueva Ley de Movilidad por parte del Congreso del Estado, iniciativa que busca mejorar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y elevar la calidad del servicio de transporte público.

En este sentido, el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera, explicó que la aprobación del Sistema de Movilidad del Bienestar no implica la eliminación de facultades municipales, y que la reforma constitucional deberá ser analizada por los cabildos y posteriormente ratificada.

Añadió que, una vez concluido este proceso, los municipios podrán definir la firma de convenios con el Gobierno del Estado para la implementación de un sistema de transporte masivo que permita mejorar rutas, ampliar la cobertura del servicio e incorporar tarifas sociales para estudiantes, personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Bienestar animal

En materia de bienestar animal, la presidenta municipal destacó los resultados iniciales de la Brigada de Protección Animal, que en menos de tres semanas de operación ha fortalecido la atención a reportes ciudadanos y la protección de animales en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza, informó que hasta el momento se han recibido 234 denuncias, de las cuales se ha atendido el 97 por ciento, logrando además el rescate y resguardo de 73 animales.

Como parte de las acciones preventivas, también se han aplicado 900 vacunas antirrábicas y realizado 70 esterilizaciones, mientras que los animales rescatados permanecen bajo resguardo en el Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis (CENCAAZ) en espera de ser adoptados.

PDU de Playa del Carmen

En cuanto al ordenamiento urbano, Estefanía Mercado dio a conocer que la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro Poblacional de Playa del Carmen se encuentra en su fase final, luego de concluir el proceso técnico y de consulta pública, por lo que próximamente será presentado ante el Cabildo para su análisis y eventual aprobación.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Hernán González, detalló que recientemente concluyó la etapa de audiencias públicas, resultado de un proceso que incluyó seis meses de diagnóstico, seis sesiones del Consejo del PDU, 21 talleres participativos, ocho audiencias públicas y la instalación de seis módulos permanentes de consulta ciudadana.

Explicó que el nuevo instrumento de planeación permitirá ordenar el crecimiento urbano, fortalecer la movilidad, proteger áreas verdes y ríos subterráneos, además de establecer lineamientos claros para el desarrollo de una ciudad que actualmente se aproxima a los 400 mil habitantes.

II Festival Internacional de Teatro

Finalmente, Estefanía Mercado anunció la realización del Segundo Festival Internacional de Teatro de Playa del Carmen, que se llevará a cabo del 20 al 29 de marzo, como parte de las acciones para fortalecer la oferta cultural del municipio.

Sobre este encuentro, el director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez, informó que el festival reunirá 10 montajes escénicos en 10 días, con la participación de compañías de México, Colombia y Brasil, además de talleres de formación, charlas con creadores escénicos y una exposición dedicada al compositor Luis Rivero. Señaló que el objetivo es impulsar la formación de públicos y consolidar el intercambio artístico en la escena cultural de la región.