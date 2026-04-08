Aseguran 216 sueros vitaminados en Ciudad Obregón que dejaron 8 muertos

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SONORA.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que realizó un cateo en un inmueble de Ciudad Obregón, donde fueron asegurados 216 sueros vitaminados presuntamente vinculados con la muerte de ocho personas en Hermosillo, quienes habrían recibido estas sustancias por vía intravenosa en una clínica administrada por el doctor Maximino “N”.

Mediante un comunicado, la autoridad precisó que el inmueble intervenido se ubica sobre la avenida Zacatecas, en la colonia Centro, y que en el lugar se localizaron tanto soluciones parenterales preparadas como insumos para su elaboración, además de medicamentos, equipo médico y diversa documentación que será integrada a la investigación.

“Durante la intervención fueron aseguradas 216 soluciones salinas de las cuales 178 se encontraban preparadas para su administración y 38 sin preparar, así como medicamento diverso, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones, un dispositivo telefónico y otros indicios de interés para la investigación”, detallaron en el comunicado.

De acuerdo con las autoridades, esta diligencia se realizó tras la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio por responsabilidad médica, caso que hasta este miércoles ha dejado un saldo de ocho personas fallecidas, presuntamente relacionadas con la atención de “un médico tratante”.

“Todos los indicios fueron debidamente fijados, embalados y asegurados conforme a los protocolos periciales y ministeriales, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y SEDENA, a fin de ser incorporados a la investigación correspondiente”, añadió la Fiscalía.

El principal señalado es el doctor Maximino “N”, quien presuntamente prescribía, preparaba y administraba soluciones intravenosas personalizadas a sus pacientes. Actualmente, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo derivado de una posible mala praxis médica.

Las primeras indagatorias apuntan a que los sueros vitaminados podrían haber estado contaminados con una bacteria, según informó el martes el secretario de Salud, David Kershenobich.