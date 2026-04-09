Descarta Sheinbaum juicio a expresidentes: “A la gente no le interesó mucho”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que en la actual administración federal se contemple emprender juicios contra expresidentes como Vicente Fox o Felipe Calderón, al señalar que no existe un interés social amplio en ese sentido.

Durante la conferencia matutina, la mandataria recordó que en el sexenio anterior se realizó una consulta ciudadana sobre este tema, la cual no generó una participación significativa.

“En la consulta a expresidentes votaron como 6 millones de personas, a la gente no le interesó mucho, si hubiera habido un interés muy grande por juzgar a los expresidentes hubiera habido una votación masiva.

“A nosotros qué nos interesa, más allá de que la Fiscalía es autónoma y puede emprenderla, el asunto es si la Presidenta denuncia o no denuncia o si el Gobierno denuncia o no denuncia, o la Fiscalía a partir de las evidencias hace sus investigaciones”, aseguró en la Mañanera de este 9 de abril.

Sheinbaum subrayó que, si bien la Fiscalía General de la República cuenta con autonomía para iniciar investigaciones, la decisión de promover denuncias desde el Ejecutivo no forma parte de las prioridades del gobierno federal.