Refrenda Mara Lezama un inicio de ciclo escolar inclusivo y con igualdad de oportunidades para 338 mil estudiantes

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este 1 de septiembre el inicio oficial del ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, en el que estudiarán 338 mil 484 alumnas y alumnos, de los cuales 166 mil 181 son niñas y 172 mil 303 son niños, quienes asistirán a 2 mil 367 planteles de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicos como particulares, distribuidos en los 11 municipios de Quintana Roo.

A través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se establecen políticas públicas de atención a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, garantizando una educación de calidad, humanista, solidaria, transformadora e incluyente para que nadie se quede fuera y nadie se quede detrás.

“Quiero agradecer profundamente a las madres y padres de familia, porque ustedes son el primer impulso, quienes alientan a sus hijas e hijos a continuar con sus estudios y en este gobierno humanista con corazón feminista, reconocemos ese esfuerzo y reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañándolos, porque la educación de nuestras niñas, niños y juventudes, claro que nos importa”, puntualizó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al emitir su mensaje en este inicio de clases.

Es importante mencionar que, del 25 al 29 de agosto del presente año, se llevó a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar de Educación Básica, con la participación de directivos, supervisoras y supervisores, jefas y jefes de sector, así como asesores y asesoras técnico pedagógicas, para dar a conocer las acciones que se realizarán en el ciclo escolar 2025-2026 que inicia clases el próximo 1 de septiembre.

El 22 de agosto, en ceremonia encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Carrillo Delgado, así como de la secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda Xix Euán, se hizo la entrega simbólica de 2 millones 178 mil 277 libros de texto gratuitos, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, en beneficio de 289 mil 071 niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de todo el estado y 49 mil 413 de planteles privados, acción que tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el entorno educativo.

La entrega de los libros de texto gratuitos garantiza que haya equidad educativa, reduce las desigualdades y asegura que todas las niñas, niños y adolescentes, cuenten con herramientas necesarias para el ciclo escolar, vinculándolos a metas de inclusión y mejora de resultados educativos.

En educación media superior, nivel que inició clases el 18 de agosto, estudian 76 mil 544 alumnas y alumnos, mientras que, en educación superior, nivel que comenzó su ciclo escolar el 25 de agosto, lo hacen 58 mil 845 estudiantes, los cuales, sumados a los 338 mil 488 de educación básica, hacen un total de 473 mil 873 estudiantes