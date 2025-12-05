ASF confirma desvío de 10.6 millones en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desfalco por más de 10 millones de pesos en las finanzas del ayuntamiento de Othón P. Blanco, por lo que ordenó a la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández devolver esos recursos no justificados correspondientes al periodo 2021-2024.

Según el informe de la ASF, el monto irregular asciende a 10 millones 622 mil 822 pesos, más los intereses correspondientes, ya que no se encontró evidencia sobre el destino real de esos recursos.

Dentro de ese total, se detectaron al menos 4 millones 532 mil 700 pesos asignados a contratos de maquinaria para Seguridad Pública —incluyendo máquinas extintoras y una retroexcavadora— que ni aparecieron ni fueron localizadas.

Ante estas irregularidades, la ASF solicitó la intervención del Órgano Interno de Control del Municipio de Othón P. Blanco para iniciar una investigación administrativa, y se inició una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra los servidores públicos implicados.

Entre los señalados están, además de la propia Yensunni Martínez, el ex-oficial mayor Javier Regalado Hendricks y el extesorero municipal Miguel Cheluja Martínez, quien actualmente ocupa un cargo en el ámbito estatal.

Con información de Por Esto! de Quintana Roo