A partir de este sábado, precio del kilo de tortilla llegará a 26 o 27 pesos en Chetumal

Comparte esta Noticia



FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

CHETUMAL.- De acuerdo con los productores de masa y tortilla en la capital del Estado, será a partir de este sábado 6 de diciembre cuando se aplique un incremento en el precio del kilogramo de la tortilla que será de 2 a 3 pesos de más, por lo que este producto que no falta en las mesas de las familias, se cotizará de 26 a 27 pesos.

Este ajuste, se debe a que nuevamente la tonelada de harina que es uno de los principales insumos que se utilizan para la elaboración de este alimento, ha tenido aumentos sustanciales en los últimos meses, lo que orilla a los negocios a tener que elevar sus costos para contrarrestar el golpe que esto implica para todos los que se dedican a esta actividad.

“Ha habido más aumento de precios en la harina que es esencial para la producción y otros insumos, por lo que no vemos otra opción más que también subir el precio del kilogramo de la tortilla, es algo que ya se esperaba precisamente por la inflación que se ha venido registrando últimamente y ya en algunos establecimientos hay avisos sobre este nuevo ajuste que llega después de mucho tiempo, por lo que a partir de este 6 de diciembre el kilo se podrá encontrar hasta en 26 o posiblemente 27 pesos” sostuvo Julio uno de los encargados de una tortillería ubicada en la colonia Proterritorio.

Esta modificación, lo determinará cada expendedor, quien fijará según su criterio, el monto que se cobrará de más, por lo que en algunas tortillerías el kilo se podrá encontrar en 26 pesos y en otras posiblemente en 27, ya que la comercialización se rige con base en la oferta y la demanda.

Y aunque son conscientes de que esto significará un golpe a la economía de muchas familias, esperan poder mantener sus ventas y obtener ganancias, ya que con cada aumento, los márgenes de las utilidades disminuyen.

“Cada productor analiza hacer o no el ajuste y de cuánto hacerlo y no solo afecta la economía de las familias, sino al gremio también, porque la gente sigue comprando el producto pero ya no por kilo, sino por pesos y eso hace que los márgenes de las ganancias bajen y obtengamos muy pocas utilidades.”

Externaron que esto impacta al hacer menos redituable la actividad y es lo que ha llevado en el cierre de un gran número de establecimientos de este giro, que con la reducción en sus ventas y en su producción y utilidades, apenas logran solventar el pago de rentas, de su personal y adquirir los insumos necesarios, por lo que recurren a bajar cortinas.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla en la entidad, en la zona norte, el precio por kilogramo ha alcanzado entre 28 y 30 pesos y al menos en esta parte del estado no se prevé incrementos hasta el siguiente año.

Fuente: Cambio22