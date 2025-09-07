Asume Coronel Alfredo Salazar Benítez mando del 7/o. Regimiento en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la X Región Militar y la 34/a Zona Militar, informó que el Coronel de Caballería J. Alfredo Salazar Benítez asumió este 1 de septiembre de 2025 el cargo como Comandante del 7/o. Regimiento de Caballería, tras recibir la Toma de Posesión al Cargo y Protesta de Bandera, en ceremonia encabezada por el General de Brigada de Estado Mayor Fidel Mondragón Rivero.

El Coronel Salazar Benítez ingresó al Heroico Colegio Militar el 1.º de septiembre de 1987, egresando en 1991 como Subteniente del Arma de Caballería. A lo largo de su trayectoria, completó cursos fundamentales en la Escuela Militar de Aplicación, incluyendo formación básica y avanzada, el Curso avanzado de Oficiales de Caballería, un curso de instructores en operaciones en desierto en Baja California, además de especialización como paracaidista y capacitación en derechos humanos en contextos de reinserción social

Ha sido merecedor de condecoraciones por perseverancia desde la quinta hasta la primera clase en sus más de 38 años de servicio militar, siendo reconocido como Legionario dentro de las Fuerzas Armadas.

La Sedena precisó que esta designación responde a la política de rotación de mandos, la cual busca fortalecer la experiencia de los oficiales en distintos cargos. Salazar Benítez se ha desempeñado previamente como comandante del 18/o Regimiento de Caballería y subdirector de la Prisión Militar en la V Región Militar.

Con este nombramiento, el Coronel liderará las actividades operativas y de seguridad correspondientes al 7/o Regimiento de Caballería en Quintana Roo, reforzando el trabajo coordinado con autoridades civiles y militares para la seguridad regional.