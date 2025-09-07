Rescatan a flamenco agredido a pedradas en la Supermanzana 54 de Cancún 

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un flamenco fue resguardado por el equipo de Protección Civil y Bomberos de Cancún luego de que se reportara que el ave estaba siendo agredida con piedras en la ciudad.

En un comunicado se informó que los elementos actuaron de inmediato y trasladaron al animal de manera segura a la Supermanzana 54, garantizando su bienestar.

Fue un reporte ciudadano el que alertó que un flamenco estaba siendo agredido en una zona de manglar, por lo que las autoridades municipales activaron el protocolo correspondiente.

A su llegada, los elementos del Cuerpo de Bomberos localizaron el ave y, después de algunos minutos, lograron resguardarla de manera segura.

Posteriormente, el flamenco fue valorado por personal médico para garantizar su estado de salud y después fue entregado a las instancias correspondientes de protección a la fauna.

Este hecho pone de manifiesto la importancia de cuidar el equilibrio ecológico en zonas urbanas donde la fauna convive con la población.