Atacan a balazos a dos diputados locales de MC en Culiacán, Sinaloa

CULIACÁN.- Los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix —quien también funge como dirigente estatal del partido— y Elizabeth Montoya Ojeda, resultaron heridos por arma de fuego tras un ataque registrado ayer poco después del mediodía en la zona conocida como Malecón Viejo, en el centro de Culiacán, Sinaloa. En el atentado también resultaron lesionados un escolta y el chofer de los legisladores.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando los diputados salían del Congreso del Estado a bordo de una camioneta blanca y cruzaban un paso peatonal, cerca de las oficinas de Movimiento Ciudadano. Testigos señalaron que los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que instruyó al secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, a desplegar un operativo para ubicar a los responsables del ataque. Posteriormente, el gabinete de seguridad federal anunció que participará en las investigaciones, en coordinación con autoridades estatales.

Las autoridades federales detallaron que, como resultado de las primeras acciones, fue localizado un vehículo Nissan Versa color blanco, presuntamente vinculado con los hechos, el cual presentaba daños en el cristal trasero y se encontraba cerca del lugar donde ocurrió la balacera.

Horas después del atentado, el mandatario estatal acudió al hospital donde es atendido el diputado Sergio Torres Félix, cuya condición de salud fue reportada como grave, al haber recibido impactos de bala en la cabeza y el cuerpo. En tanto, la diputada Elizabeth Montoya permanece hospitalizada en otro nosocomio, estable y consciente, al igual que el escolta herido, informó el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González.

La Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que el reporte de la agresión fue recibido en el C4 minutos después del mediodía y confirmó que los escoltas de los legisladores repelieron el ataque. Asimismo, indicó que se activaron operativos de búsqueda y se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, María Teresa Guerra Ochoa, señaló que ambos diputados habían solicitado permiso para retirarse antes de concluir la sesión legislativa, ya que se trasladarían a la Ciudad de México para asistir a una reunión partidista. Ante lo ocurrido, la comparecencia de la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, prevista para la tarde de ayer, fue cancelada.

Cabe recordar que un día antes del atentado, Sergio Torres denunció públicamente presuntas presiones políticas en la contienda por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Culiacán y llamó a realizar elecciones libres. También expresó su respaldo a Zayda Flores, candidata de la planilla guinda.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó la agresión y aseguró que la violencia y la impunidad en México, particularmente en Sinaloa, “han rebasado todos los límites”. En el mismo sentido, los coordinadores parlamentarios de MC y del PRI en el Senado, Clemente Castañeda y Manuel Añorve, exigieron el esclarecimiento de los hechos.