Van contra chatarreras en Chetumal por robo de materiales del Tren Maya

CHETUMAL.- Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron cateos en establecimientos dedicados a la compra de chatarra en diversas colonias de Chetumal, como parte de las investigaciones por el robo de materiales del Tren Maya en el sur de Quintana Roo.

Los operativos se desplegaron en “chatarreras” ubicadas en las colonias Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Payo Obispo y Comité Proterritorio, donde participaron personal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, corporaciones policiacas y fuerzas armadas. Durante las inspecciones se buscó fierro, cableado y otros insumos presuntamente sustraídos de la infraestructura ferroviaria.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre aseguramientos o resultados de los cateos, por lo que el avance de las investigaciones se mantiene bajo reserva.

Estas acciones se derivan de una serie de robos registrados a inicios de enero en el sur del estado, los cuales provocaron la suspensión del servicio del Tren Maya en el tramo Chetumal–Palenque. El 3 de enero, las corridas fueron detenidas tras detectarse un objeto sospechoso cerca de la comunidad de Huay-Pix, confirmándose posteriormente el hurto de cables y estructuras metálicas de uso rudo.

De acuerdo con información preliminar, los robos se repitieron pese a que la vigilancia del trazo ferroviario está a cargo del Ejército, lo que encendió alertas entre autoridades federales y estatales debido al impacto de estos delitos en una obra considerada estratégica.

El robo de materiales del Tren Maya configura el delito federal de ataques a las vías de comunicación, el cual puede ser sancionado con penas que van de 15 días hasta 30 años de prisión, además de multas que pueden superar el millón de pesos.

La presencia de fuerzas de seguridad durante los cateos generó inquietud entre habitantes de las zonas intervenidas; no obstante, las autoridades señalaron que se trata de acciones preventivas y de investigación para frenar la compra y comercialización de materiales robados.

Uno de los propietarios de estos establecimientos explicó que los rieles cuentan con números de serie, lo que permite a las autoridades rastrear el material sustraído, y señaló que la mayoría de las piezas robadas provendrían de tramos ubicados en la comunidad de Juan Sarabia.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance de los robos y la posible responsabilidad de negocios dedicados a la compra de chatarra.