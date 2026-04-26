Atacante sí iba por Donald Trump, afirma secretaria de Prensa de la Casa Blanca

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WASHINGTON.- Un intento de magnicidio y ataque masivo contra altos funcionarios del gabinete de Donald Trump sacudió la noche del sábado la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, fue neutralizado por el Servicio Secreto tras abrir fuego a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, provocando la evacuación inmediata del presidente y su equipo cercano.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, calificó al agresor como un “loco” que pretendía asesinar a Trump y a la mayor cantidad posible de funcionarios. Según informes oficiales, un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el pecho durante la movilización, pero salvó la vida gracias a su chaleco antibalas. “Esta violencia política debe terminar”, sentenció Leavitt a través de sus redes sociales.

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, informó que Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, viajó en tren desde la costa oeste y se hospedaba en el mismo hotel donde se desarrollaba el evento. Aunque Blanche evitó confirmar si Trump era el objetivo principal, señaló que las investigaciones —basadas en escritos y perfiles en redes sociales con retórica anticristiana y contra el mandatario— sugieren que el ataque estaba dirigido a la cúpula de la administración.

El incidente interrumpió la primera aparición de Trump en este evento tradicional, obligando a agentes federales a escoltar al presidente, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance hacia zonas seguras, mientras los asistentes se refugiaban bajo las mesas. Trump aprovechó el suceso para insistir en la construcción acelerada de un nuevo salón de baile militarmente reforzado dentro del complejo de la Casa Blanca.

Cole Tomas Allen comparecerá este lunes ante la justicia federal para enfrentar cargos por agresión a un agente y uso de arma de fuego, sin descartarse acusaciones adicionales. Pese a la gravedad del evento, Todd Blanche defendió el operativo como un “éxito de seguridad”, destacando que el tirador apenas logró traspasar el perímetro exterior antes de ser detenido.