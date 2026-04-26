Celebra Claudia Sheinbaum que Donald Trump resultara ileso tras atentado

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tras el tiroteo registrado la noche del sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento del que el líder estadounidense tuvo que ser evacuado de emergencia.

A través de un mensaje oficial difundido minutos después del incidente, la jefa del Ejecutivo mexicano manifestó su alivio al confirmarse que tanto el presidente Trump como su esposa, Melania Trump, se encontraban fuera de peligro. “Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto”, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo fue enfática al condenar el uso de la fuerza en la vida democrática de las naciones, subrayando que “la violencia no debe ser nunca el camino”. Con este pronunciamiento, el Gobierno de México se suma a las voces internacionales que han rechazado el ataque ocurrido en el hotel Washington Hilton.

El incidente, que se registró mientras el Servicio Secreto activaba protocolos de máxima seguridad para poner a salvo a Trump y al vicepresidente JD Vance, culminó con la detención de un sospechoso. Por su parte, el presidente estadounidense reconoció la labor de las fuerzas del orden a través de sus redes sociales, calificando su actuación como “fantástica, rápida y valiente”.

La postura de la presidenta Sheinbaum reafirma el compromiso de México con la estabilidad institucional y el respeto mutuo entre ambas naciones, especialmente ante hechos que vulneran la seguridad de los jefes de Estado.