Avala Cabildo donación de predio para nuevo CBTIS en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria, el cuerpo de regidores, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado Asencio, aprobó por unanimidad la donación de un predio a favor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinado a la construcción de un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

El terreno cedido se ubica en la intersección de la avenida Constituyentes con la calle Loros, en el fraccionamiento Paseos de Sisal. Con esta medida, el gobierno municipal busca abatir el rezago en espacios educativos de nivel medio superior, permitiendo que las y los jóvenes cuenten con opciones de formación técnica y profesional dentro de su propia ciudad, fortaleciendo así el tejido social a través de la educación.

Durante la misma sesión, el Cabildo formalizó la integración de la Asamblea del Consejo de Paz y Justicia Cívica del municipio. Este órgano quedó conformado por representantes de diversos sectores: Celeste Dzib Castillo (juventud), Luis Armando Hernández López (académico), Yolanda Cortinas Borroel (comunitario), María del Pilar Hernández Limonchi (mujeres) y Oswaldo Jesús Blas Jiménez (deportivo).

Asimismo, se avaló una modificación relevante al marco normativo local con la actualización del Reglamento de Protección y Bienestar Animal. Esta reforma no solo ajusta diversos artículos operativos, sino que modifica su denominación oficial para adoptar el nombre de “Municipio de Playa del Carmen”, alineándose a la actual identidad institucional y el sentido de pertenencia de la demarcación.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de Playa del Carmen reafirma su compromiso con el desarrollo educativo, la cultura de paz y el respeto a la vida animal, impulsando políticas públicas que responden de manera directa a las demandas de crecimiento y bienestar de la población.