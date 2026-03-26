Atiende Estefanía Mercado quejas en infraestructura urbana en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado se reunió con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender problemáticas de infraestructura urbana y avanzar en proyectos que fortalezcan los servicios en la ciudad.

Durante el encuentro, la munícipe advirtió que el robo de tapas de registro representa una grave irresponsabilidad, al poner en riesgo la integridad de la población.

“Robarse una tapa de registro es una irresponsabilidad, es poner en riesgo la vida de alguien”, expresó.

Informó que, en coordinación con la CFE, se trabaja en la reposición de estas estructuras en calles y registros afectados, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar estos actos y contribuir al cuidado de la infraestructura pública.

Asimismo, adelantó que se prepara una inversión importante en infraestructura eléctrica para reforzar el servicio que brinda la CFE en Playa del Carmen.

La presidenta municipal subrayó que su administración mantiene el compromiso de trabajar de manera permanente para impulsar el desarrollo y bienestar de la población.

Por otra parte, Estefanía Mercado indicó que junto con el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, se revisaron avances en el proceso de regularización de zonas irregulares, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las familias.