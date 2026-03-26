Gobierno del Estado ayuda a más de mil 500 personas a recuperar la vista con jornadas gratuitas de cirugía

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, encabezaron un recorrido en el hospital “Jesús Kumate Rodríguez”, donde se realiza la cuarta jornada de cirugías de cataratas 2026 para transformarle la vida a pacientes de 9 municipios, al recuperar la visión.

Esta jornada está coordinada entre el DIF Quintana Roo, la Secretaría de Salud (SESA), el IMSS-Bienestar y la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, con la meta de realizar 450 cirugías; al corte de hoy se había atendido a 346 personas, para llegar a más de 1,500 beneficiarias y beneficiarios en las cuatro jornadas.

Acompañada del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado; la presidenta Ejecutiva de la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, Norma María Aragón Gómez; el subdirector general de Salud y Atención a Personas con Discapacidad, Jediael Matos Villanueva, y la directora general del DIF Quintana Roo, Abril Sabido Alcérreca, Mara Lezama afirmó que con esta acción se transforma la vida a pacientes de 9 municipios al devolverles la vista.

Durante el recorrido, la gobernadora Mara Lezama saludó a las y los pacientes que iban saliendo del quirófano, entre ellos Mauro Ismael, de 16 años de edad, vecino de Cancún con padecimientos de PCI y Epilepsia; lo operaron el martes 15 del ojo derecho y hoy del ojo izquierdo; a Maité Cen, de 17 años de edad, también de Cancún, estudiante de CBTIS en Leona Vicario.

La gobernadora recorrió tanto el área de admisión de pacientes, como el área de quirófanos, donde platicó con cada uno de las y los beneficiarios; en algunos casos los ayudó en gestiones y facilidades para pagos de predial, entre otros trámites.

Mara Lezama reiteró que en este gobierno humanista y de corazón feminista la salud de las y los quintanarroenses es un derecho y no un privilegio, por lo que su administración trabaja todos los días, 24/7, para garantizar que nadie se quede atrás, especialmente quienes más lo necesitan.

Durante el recorrido se informó que estas intervenciones son procedimientos ambulatorios que permiten a las y los pacientes recuperar su visión en un porcentaje superior al 90% en muchos casos, lo que les devuelve su independencia, seguridad y una mejor calidad de vida, especialmente para las personas mayores, las que representan el 70% de las y los beneficiarios.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, expresó que este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de médicas y médicos de la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, cuyo trabajo ha sido fundamental para transformar la vida de cientos de personas en Quintana Roo.

“Seguiremos acercando servicios de salud de calidad, con un enfoque humano y solidario, contribuyendo así a la construcción de un estado más justo, donde el bienestar de las personas es una prioridad”, finalizó.