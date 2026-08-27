Aumenta a 90% potencial ciclónico de sistema vigilado en el Atlántico

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CHETUMAL.- Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre una zona de baja presión en el océano Atlántico, cuya probabilidad de desarrollo ciclónico aumentó a 90 por ciento.

El sistema está asociado con una onda tropical localizada al este de las Antillas Menores y se encuentra aproximadamente a 5 mil 270 kilómetros de las costas de Quintana Roo.

De acuerdo con la información difundida, la zona de baja presión presenta 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas y mantiene el mismo porcentaje para los siguientes siete días.

Pese al incremento considerable en su potencial de evolución, el fenómeno no representa por el momento un riesgo para Quintana Roo, principalmente debido a la distancia a la que se encuentra.

Las autoridades estatales, sin embargo, mantendrán seguimiento permanente sobre su evolución, organización y eventual trayectoria ante la posibilidad de que continúe fortaleciéndose durante los próximos días.

Se exhortó a la población a mantenerse informada mediante los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, así como evitar la difusión de rumores o información procedente de fuentes no oficiales.

Cualquier cambio relevante en las características, trayectoria o intensidad del sistema será comunicado oportunamente a la población.