INE abre investigación por publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició una investigación a partir de una queja presentada por Morena contra el consejero Miguel Alfredo Hernández Peñaflor y el Partido Acción Nacional (PAN), por diversas publicaciones difundidas en redes sociales en las que se habría utilizado el término “narcopartido” para referirse al partido guinda.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) recibió la denuncia el pasado 23 de julio, por la presunta difusión reiterada y sistemática de propaganda político-electoral calumniosa a través de X, Facebook e Instagram.

La queja quedó registrada bajo el expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/2026.

El 30 de julio, la UTCE determinó reservarse el pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento de la denuncia, así como respecto de las medidas cautelares solicitadas por Morena, hasta contar con los elementos obtenidos durante la investigación preliminar.

Como parte de las diligencias, la autoridad electoral ordenó certificar las publicaciones denunciadas y solicitó información a distintas áreas del propio Instituto, al PAN y a Miguel Alfredo Hernández Peñaflor, en su calidad de consejero del órgano directivo panista en la Ciudad de México.

Las indagatorias buscan determinar la titularidad de las cuentas involucradas, establecer la autoría y difusión de los contenidos e identificar la eventual participación de otras personas.

El INE precisó que el requerimiento enviado a Hernández Peñaflor no representa un emplazamiento formal ni implica que exista una determinación sobre su responsabilidad. Tampoco constituye una orden para eliminar las publicaciones cuestionadas.

La autoridad electoral aclaró además que las diligencias no significan que el Instituto comparta o dé por ciertos los señalamientos formulados por Morena.

Explicó que se trata únicamente de una investigación preliminar destinada a reunir los elementos necesarios para decidir si existen condiciones jurídicas para admitir la queja o, en su caso, desecharla.

Hernández Peñaflor respondió el 23 de agosto al requerimiento formulado por la UTCE, por lo que la autoridad continuará con las diligencias correspondientes antes de emitir una resolución sobre la procedencia de la denuncia.

Hasta el momento, el INE no ha determinado responsabilidad alguna contra las personas o el partido denunciados, tampoco ha impuesto sanciones ni ordenado retirar las publicaciones que dieron origen al procedimiento.

El Instituto sostuvo que tiene la obligación legal de recibir y tramitar las quejas presentadas por los sujetos facultados para ello, investigar los hechos denunciados y garantizar los derechos de todas las partes involucradas sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

También recalcó que solicitar información durante una investigación no constituye un acto de censura ni una sanción, sino una diligencia necesaria para determinar el curso jurídico que deberá seguir la denuncia.