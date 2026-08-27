¿Quiénes Somos México y de parte de quién?

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Signos

La mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y luego la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que un nuevo partido político, que había decidido llamarse Somos México, no se llame así, “porque ese nombre refiere que representa o encarna a México en su conjunto” y debe llamarse de otra manera y usar otro emblema. Pero ¿hasta eso debe condicionarlo un grupo también en representación de todo el pueblo de México? ¿Tendría razón válida para exigir qué nomenclatura política es más subjetiva y relativa que otra? ¿Un nuevo partido de la Revolución Mexicana o uno de la Regeneración Moral de México serían consecuentes con la realidad que referirían sus nombres? ¿El PAN es, en efecto, el partido de toda la acción nacional? ¿O el PRI el de la verdadera Revolución Institucional?

Vaya, y el “Pueblo” de Claudia Sheinbaum, definido como toooodo el pueblo de México, ¿no es el mismo de sus opositores, los que también dicen representar al Pueblo? El pueblo que defienden los de la renovación moral de la sociedad, ¿es sólo suyo? Y si el de los opositores no es el mismo, ¿cómo saber cuál es el pueblo de uno?, ¿tendría qué definirlo el Consejo General del INE, o el Tribunal Electoral si se lo impugnan?

(Sí, sí, de sobra se sabe; o no de sobra, porque abundan los creyentes en el poder político de la buena fe: pero el Pueblo es una abstracción útil a la demagogia política. ¿No lo saben en el INE y en el TEPJF?

¿Tiene que complicarse tanto la autoridad electoral en esos juicios nominativos y similares tonterías? No cabe duda que no hay excepciones inteligentes en el espectro político y electoral. Ni siquiera el mínimo sentido común.)

SM