‘Aunque yo gane, que se reponga el proceso’, exige Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, exigió este miércoles repetir la encuesta del partido, esto ante las incidencias detectadas por su equipo.

“Si no se repone el procedimiento, si no se hace bien la encuesta, no estamos cumpliendo los objetivos que hemos planteado, así me favorezcan”, dijo en conferencia de prensa.

El canciller afirmó que según el conteo hecho por su equipo de trabajo, él va “muy bien” respecto a las preferencias para ser la ‘corcholata’ del partido rumbo a 2024.

“Las incidencias que hemos visto durante toda la tarde, noche y madrugada de este miércoles nos obligan a decir esto o callar. Tomamos esta decisión, hay que hablar porque esto no está bien”, agregó.

El mensaje de Ebrard fue recibido con la porra “¡No estás solo! ¡No estás solo!”.

Previamente, Gerardo Fernández Noroña, ‘corcholata’ por parte del PT, le dio un “llegué” a Ebrard al expresar que a pesar de esos problemas, el resultado final del proceso no debería verse afectado.

“Su ineficacia (de la Comisión de Encuestas de Morena) no ha contribuido y ha ayudado a que el equipo que ha buscado descarrilar el proceso tenga elementos para estarlo cuestionando”, dijo.

Fuente: El Financiero