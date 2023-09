Xóchitl Gálvez advierte a Fox: ‘No tendrá su pensión de regreso’ y pide que le quiten Twitter

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fox se quedará sin pensión seis años más, aunque Xóchitl Gálvez gane las elecciones presidenciales de 2024.

Así lo advirtió la senadora panista en entrevista televisa, en la que también pidió que le quiten la cuenta de Twitter al expresidente para evitar que escriba algo que pueda afectar sus aspiraciones presidenciales.

“Hay que quitarle Twitter. Aunque ya aprendió, se quedó calladito varios días y ya entendió. Yo lo quiero mucho, pero que no me ayude de esa manera. No va a haber pensión de regreso, de una vez se lo digo”, sentenció.

“Fox fue un personaje raro, pero electrificamos a dos millones de personas, construimos dos universidades interculturales, hospitales, carreteras, se hicieron cosas importantes”, dijo Gálvez Ruiz sobre su paso en el gabinete de Fox Quesada.

Estas declaraciones rompen la ilusión del expresidente panista, ya que hace unas semanas dijo que confiaba en que Xóchitl Gálvez le regresara su pensión y seguro de gastos médicos.

“El seguro de gastos médicos mayores anda sobre los 100 mil pesos mensuales para mi edad (…) ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá ‘pues qué bueno, que lo pague usted’, pues no es así, los presidentes deben tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal”, dijo Fox en entrevista con Fernando del Collado.

– ¿Ese derecho debe ser restituido después de 2024?, le preguntó el periodista.

– “Sin duda, sin duda, igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios, en la competitividad de los sueldos y salarios”, respondió.

Cuestionado sobre si el actual presidente Andrés Manuel López Obrador debería también recibir el beneficio de la pensión, Fox Quesada respondió que “ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada, la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia así mismo”.

“Este cuate López Obrador quita la pensión que me daban. Yo dejo la presidencia y me vengo desempleado para acá (a Guanajuato), tengo que rehacer mi sistema de ingresos. Todo mundo piensa que este rancho me da para vivir, no, yo tengo que buscar mi ‘chivo’, mi ingreso y para mi familia”, señaló el expresidente de 80 años.

Fuente: El Financiero