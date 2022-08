VIDEO: Autoridades investigan a influencer Carlos Feria por abuso y maltrato infantil en contra de su propia hija, “para generar contenido y ganar likes”.

Comparte esta Noticia

El influencer Carlos Feria, recién exhibido por violencia contra su pareja Adriana Valcárcel, será investigado por autoridades colombianas tras la publicación de un video donde se muestran “bromas pesadas” a su hija, con el objetivo de ganar seguidores.

En ellos el sujeto le tira agua con la boca a su propia hija, casi ahogándola. En otros el influencer la deja abandonada en las escaleras, le arroja slime, le sube la falda en pública, etc. Ya desde ese entonces varios psicólogos denunciaron que el sujeto cometía abuso infantil, a lo que el colombiano se defendió argumentando que solo estaba generando contenido para monetizar.

Y vaya que le ha resultado: aunque no lo crean, si tiene bastantes seguidores que aplauden las pesadas bromas a su hija, pues en TikTok acumula 39 millones de seguidores, lo que le representa ganancias mensuales de aproximadamente 70 mil dólares, casi 1.2 millones de pesos tras el descuento de comisiones.

Sin embargo, todo cambió con la publicación de un video, en el que Carlos Feria aparentemente toca las partes íntimas de su hija, de apenas 4 años. De inmediato varias personas lo criticaron, y TikTok eliminó su video, además de sancionar y restringir sus ganancias.

“Ojalá @ICBFColombia ponga ojito ahí o que alguien haga algo por esa niña, este par de pendejos la tienen de juguete para ganar likes”, señaló un reconocido psicólogo de esa nación, quien comentó que la niña había perdido casi todo su autoestima, por lo que para ella era común vivir en ese entorno de violencia y humillación, según sus gestos.

La cuenta de Bienestar Familiar @ICBFColombia respondió al video y comentó que requerían la dirección o ubicación de los padres de la menor de edad. “Si alguien la conoce por favor enviar”.

Después de tal evidencia, las autoridades procederán contra el influencer Carlos Feria por maltrato infantil.

Hace semanas fue acusado de violencia intrafamiliar por haber empujado, con vehemencia, a su esposa frente a su hija y ahora es señalado por maltrato infantil.

Feria se justificó en sus cuentas de redes sociales (Instagram 7.2 millones de seguidores, TikTok 39.5 millones, YouTube 3.35 millones de suscriptores) argumentando que “ya leyó la Biblia”, que “no hay gente perfecta”, como ya lo habría hecho tras las acusaciones de violencia contra Adriana.

“A todas las personas que me están insultando por videos quiero decirles que los amo, en mi corazón solamente hay amor para ustedes”, dijo Feria.

“Los que me desean la muerte, amor para ustedes. Dios tiene el control, tenemos un Dios que todo lo ve (…) Ustedes dirán ‘qué va Carlos, Dios no te ama a ti, eres un maltratador, no quieres a tu hija, eres un mal padre, etc. Dios sí me ama, recuerden que Jesús no murió por la gente perfecta, murió por los pecadores y la gente imperfecta”, se justificó.

También publicó un video, en el que (sin quitarse los filtros de belleza que siempre utiliza) denunció que jamás abusaría de su hija, y que los enfermos eran las personas que lo denunciaron, al malentender las cosas. Claro que este video también lo monetizó.