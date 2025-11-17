Autoridades realizan histórico aseguramiento de armamento en Q. Roo

Comparte esta Noticia

BENITO JUAREZ.- Las autoridades federales y locales en Quintana Roo realizaron un “histórico aseguramiento de armamento”, en un operativo en el que detuvieron también a dos presuntos integrantes de cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó ayer el gabinete de seguridad del gobierno de México.

Uno de los aprehendidos, Marcos Josué N, es considerado por las autoridades federales como principal operador logístico del grupo delictivo, encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en Benito Juárez, así como en Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres. También fue arrestado Ángel Roberto N, El Flaco.

De acuerdo con el gabinete federal, durante los recorridos de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y de la Marina detectaron a dos hombres y uno de ellos entregó una bolsa con aparente mariguana; al saberse observados intentaron huir en dos automóviles en el municipio de Benito Juárez.

Al revisar los vehículos aseguraron dos armas cortas con cargadores abastecidos con siete y 11 cartuchos, respectivamente; 32 armas largas, todas con cargador, de las cuales una estaba abastecida con 56 cartuchos y otra con 30; además, 12 armas cortas con su cargador; 125 cargadores de arma larga; dos silenciadores; cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas; 26 cajas de cartuchos de diferentes calibres con 50 cartuchos cada una; 17 cajas con 20 cartuchos cada una; nueve chalecos antibalas; nueve playeras negras con la leyenda “Deltas Q. Roo CJNG”; 15 gorras negras “Operativas Jaguar”; y seis parches “Deltas Operativo Jaguar”.

También les decomisaron dos bolsas grandes y 13 pequeñas con presunta mariguana, 52 con fragmentos tipo cristal y 50 con polvo similar a cocaína.

Fuente: La Jornada