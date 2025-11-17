Lancha que cubría ruta Chetumal-San Pedro Belice se hunde tras colisionar contra islote

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Una lancha de transporte marítimo que cubría la ruta entre Chetumal y San Pedro, Belice, terminó semihundida luego de colisionar contra un pequeño islote, informaron autoridades marítimas de ese país.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió a unas 20 millas náuticas de San Pedro. La embarcación, identificada como Water Jet, sufrió daños significativos en su estructura longitudinal tras el impacto.

Los pasajeros descendieron hacia el islote inmediatamente después del choque, mientras el capitán emitía el llamado de auxilio a la Guardia Costera de Belice, que envió personal al sitio para realizar el rescate.

Los elementos de la Guardia Costera llegaron al punto del accidente y lograron evacuar a todos los ocupantes, quienes fueron trasladados al muelle de San Pedro. Posteriormente, fueron conducidos a un hospital de la localidad para su valoración médica, principalmente por posibles cuadros de hipotermia, crisis nerviosa y golpes menores.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas graves ni fallecidos. Sin embargo, se inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente, así como la responsabilidad de la empresa naviera que operaba la embarcación.

La compañía responsable de la ruta informó que brindará apoyo a los pasajeros y colaborará con las autoridades durante el proceso de investigación. También adelantó que revisará sus procedimientos de navegación en la zona, conocida por sus formaciones rocosas y aguas someras.

Las autoridades marítimas de Belice hicieron un llamado a las empresas que operan en la región a extremar precauciones, especialmente en temporadas donde la visibilidad puede verse afectada por cambios climáticos repentinos.