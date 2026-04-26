Fortalece Mara Lezama alianza con la Conanp para el cuidado de los ecosistemas del Estado

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CANCÚN.- En una gestión orientada a garantizar la resiliencia climática y el futuro ambiental de la entidad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, con el fin de consolidar una estrategia integral para la protección y restauración de los ecosistemas prioritarios en Quintana Roo.

Durante el encuentro, se definieron líneas de acción para fortalecer la vigilancia ambiental y frenar el deterioro de selvas, manglares, arrecifes y humedales. Estas acciones forman parte de los ejes transversales del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que prioriza la conservación del entorno natural como pilar de la actividad turística y el bienestar social.

Actualmente, el estado mantiene un liderazgo nacional en la materia, al tener bajo alguna categoría de protección ambiental más del 30% de su territorio, cifra que supera la meta internacional “30×30” de biodiversidad. En este sentido, la mandataria y el comisionado acordaron ampliar la visión de conservación hacia zonas de amortiguamiento y áreas de recarga hídrica que hoy se ven amenazadas por el crecimiento urbano irregular.

Mara Lezama enfatizó que este gobierno humanista reconoce que los servicios ambientales, como la captación de agua y la protección contra fenómenos hidrometeorológicos, son fundamentales para la seguridad de las familias quintanarroenses. Con esta alianza, se busca intervenir en ecosistemas estratégicos tanto dentro como fuera de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), asegurando la preservación de los corredores biológicos para las próximas generaciones.

A través de esta agenda conjunta con la Federación, Quintana Roo reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, integrando la restauración ecológica y la planeación territorial como herramientas clave para un crecimiento ordenado y respetuoso con la riqueza natural del Caribe Mexicano.