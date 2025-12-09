Avanza Bacalar hacia un nuevo Programa de Ordenamiento Ecológico Local

Comparte esta Noticia

BACALAR.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno de Quintana Roo y el municipio de Bacalar firmaron un Convenio de Coordinación para avanzar en la elaboración y puesta en marcha del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) participativo de Bacalar.

El convenio, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece los mecanismos y responsabilidades que asumirán las instituciones involucradas para la formulación, aprobación, modificación, actualización, ejecución y seguimiento del POEL. Este programa abarcará la totalidad del territorio municipal y se convertirá en el instrumento rector para orientar de forma sustentable el uso del suelo, los asentamientos humanos, las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Como parte del proceso de ordenamiento ecológico, se desarrollará el programa, la Agenda Ambiental y la Bitácora Ambiental, herramientas con las que se evaluará su efectividad y cumplimiento. Las partes acordaron aportar, en el ámbito de sus competencias, los elementos técnicos necesarios para sustentar el POEL.

El modelo deberá definir las unidades de gestión ambiental, los usos del suelo permitidos, los criterios y lineamientos de regulación ecológica, así como las estrategias que guiarán el desarrollo del municipio de manera sostenible. Además, se establece que, en un plazo máximo de 30 días, deberá integrarse el Comité de Ordenamiento Ecológico Local Participativo, conformado por representantes de los tres niveles de gobierno y por actores sociales, comunidades indígenas, organizaciones agrarias, sectores privado y académico, todos con intereses legítimos en el territorio.

El proceso deberá ser adaptativo y garantizar una participación social igualitaria, inclusiva y corresponsable, así como la transparencia en cada una de sus etapas. Una vez concluido y aprobado por todas las partes, el POEL será expedido conjuntamente por el gobierno estatal y el municipio, y posteriormente publicado en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal para su entrada en vigor.