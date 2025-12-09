Contratará el IQTP al 99 % del personal del extinto Idaipqroo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado, informó que el 99 % de los trabajadores del extinto Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo) serán incorporados al Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo (IQTP), nuevo órgano desconcentrado que asumirá la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del estado y los municipios.

Arceo Rosado precisó que los tres excomisionados del Idaipqroo, así como el extitular del Órgano Interno de Control, no formarán parte del nuevo organismo. Agregó que ya iniciaron los procedimientos para finiquitar formalmente al personal y realizar su recontratación, tal como lo establece la ley.

La funcionaria aseguró que se respetarán los derechos laborales de la mayoría de los empleados y que se valorarán sus capacidades para desempeñar las nuevas funciones del instituto.

Detalló que la plataforma digital del IQTP estará lista, a más tardar, en febrero del próximo año, e incluirá mejoras en los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Mientras se concluye su desarrollo, el nuevo órgano continuará operando con las herramientas tecnológicas del antiguo Idaipqroo.

Recordó que el organismo contará con un presupuesto de 5 millones 986 mil 194 pesos para cubrir los gastos correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 —principalmente sueldos, aguinaldos y aportaciones al Impuesto sobre Nómina—, además de 40 millones 17 mil 864 pesos asignados para el ejercicio fiscal 2026.