Confirma Trump negociaciones con nueva dirigencia de Irán tras la Operación Furia Épica

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la nueva dirigencia de Irán, instaurada tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, solicitó establecer comunicación con Washington.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, el mandatario confirmó que aceptó abrir un canal de diálogo, aunque criticó a Teherán por no haber buscado antes una salida diplomática. En entrevista telefónica, señaló que las autoridades iraníes “esperaron demasiado” para negociar aspectos que consideró “prácticos y fáciles”.

Trump evitó precisar cuándo podrían celebrarse los encuentros, al argumentar que la situación es compleja tras los recientes bombardeos estadounidenses e israelíes contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

El presidente sostuvo además que varios funcionarios iraníes que participaban en negociaciones internacionales habrían muerto durante la ofensiva iniciada el sábado, la cual —según dijo— representó “un gran golpe” para la estructura militar del país.

De acuerdo con sus declaraciones, la operación, denominada “Furia Épica”, impactó instalaciones vinculadas con la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea. Trump aseguró que, pese a la intensidad de los ataques, parte de la población iraní estaría reaccionando con muestras de apoyo ante la posibilidad de un cambio político.

Finalmente, el mandatario reiteró su disposición a dialogar, aunque dejó claro que, en su opinión, el liderazgo iraní debió optar por la negociación antes del inicio de la ofensiva militar.