Sheinbaum afirma que el IMSS ha mejorado y acusa campaña contra la institución

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han mejorado, aunque reconoció que todavía es necesario perfeccionar la atención a los derechohabientes.

Durante la conferencia matutina del 26 de octubre, en Palacio Nacional, señaló como ejemplos la apertura de hospitales y el volumen de consultas de medicina general y de especialidades, sin detallar cifras en su intervención.

“Ahora, tiene que perfeccionarse todavía más para beneficio de los derechohabientes”, expresó.

La mandataria explicó que se revisaron los gastos del instituto para otorgar un mayor incremento salarial a sus trabajadores. También aseguró que ya comenzaron las contrataciones para regularizar la situación del personal incorporado durante la pandemia que permanecía bajo condiciones contractuales precarias.

Indicó que el objetivo es que todas esas personas cuenten con contratos adecuados antes de concluir este año.

Ante las movilizaciones y los cuestionamientos de las últimas semanas, Sheinbaum sostuvo que existe una campaña contra el IMSS y acusó la difusión de información falsa.

“Se han dicho una cantidad de mentiras en este mes, pero brutales, como parte de esta campaña”, manifestó.