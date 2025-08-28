Se sostiene la clausura de la gasera de Villas del Sol: Estefanía Mercado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado celebró la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (TJAAQROO) que confirmó que los habitantes de Villas del Sol tenían la razón sobre el peligro que significaban las instalaciones de una estación de servicio de gas, que pretendía operar en la avenida CTM con calle Paloma.

“Hace unos meses clausuramos esta gasera cuyo permiso fue otorgado días antes de concluir la anterior administración municipal. Esta gasera ponía en riesgo la seguridad de nuestra gente de Villas del Sol”, expuso la Alcaldesa en una visita al lugar, acompañada por habitantes de la zona.

En este sentido, agradeció a las magistradas del TJAAQROO, especialmente a Claudia Carrillo, por la resolución emitida que le da la razón al pueblo para mantener la clausura de las instalaciones.

Dichas instalaciones de la empresa Gas Tomza fueron clausuradas en noviembre del año pasado por parte de personal de la Secretaría de Protección Civil, Protección de Riesgos y Bomberos, luego de solicitudes ciudadanas que denunciaban el peligro para los habitantes de la zona y para estudiantes de dos planteles escolares cercanos.

Habitantes de la zona manifestaron en su momento la molestia generada debido a que aseguraron que nadie les consultó ni informó sobre lo que se estaba construyendo. La gasera, indicaron, era un riesgo latente para la ciudadanía.

Por tal motivo, el gobierno de Estefanía Mercado atendió las inquietudes ciudadanas ante las irregularidades cometidas en la construcción de la estación de servicio y la entrega de permisos de operación.

“Para nosotros es muy importante garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra gente”, reiteró Estefanía Mercado ante la alegría de vecinos que corearon el “¡sí se pudo!”.