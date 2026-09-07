Hendricks pide a Mara Lezama transparentar información sobre vuelos privados

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CHETUMAL.- El exgobernador de Quintana Roo Joaquín Hendricks Díaz consideró que la gobernadora Mara Lezama Espinosa deberá transparentar la información relacionada con los vuelos privados que le han sido atribuidos y sostuvo que corresponderá a la ciudadanía valorar si sus explicaciones resultan convincentes.

Entrevistado durante el Cuarto Informe de Gobierno de la mandataria estatal, Hendricks Díaz evitó emitir una conclusión sobre los señalamientos al considerar que primero deben conocerse los datos y las aclaraciones correspondientes.

“No nos podemos meter si no tenemos datos y cifras, hay que esperar a que fluya la información”, expresó.

Los cuestionamientos surgieron a partir de una publicación del periódico Reforma, que atribuyó a Lezama y su entorno familiar 97 vuelos privados al extranjero, con base en una revisión de registros aeroportuarios y datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La gobernadora ha reconocido anteriormente haber realizado algunos viajes mediante servicios privados, aunque ha rechazado la cifra de 97 vuelos y ha asegurado que no se utilizaron recursos públicos para pagarlos.

Hendricks Díaz señaló que ante cualquier cuestionamiento sobre el desempeño de un servidor público resulta indispensable proporcionar información suficiente para reducir dudas y suspicacias.

“Lo más importante es que siempre haya transparencia”, manifestó.

El exmandatario recordó también el caso de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa), empresa paraestatal que durante anteriores administraciones proporcionaba servicios de transportación aérea y cuyo uso durante el gobierno de Roberto Borge Angulo generó cuestionamientos.

Sobre el proceso judicial contra Borge, Hendricks destacó que las acusaciones comenzaron durante gobiernos emanados del propio PRI y consideró que las responsabilidades deben resolverse conforme a derecho y ante las instancias judiciales correspondientes.

Insistió en que quienes desempeñan cargos públicos están obligados a rendir cuentas sobre sus decisiones.

“Tenemos que entenderlo así, somos representantes de la sociedad, no somos autónomos. No decidimos por nosotros mismos y todos nuestros actos tienen que sujetarse a los que la sociedad quiere”, afirmó.

En materia política, Hendricks también cuestionó las actividades de quienes buscan posicionarse anticipadamente rumbo a la sucesión gubernamental de 2027 y acusó falta de control sobre estas acciones.

“Lamentablemente no hay autoridad en este momento, desde el partido en el Gobierno se hace lo que se quiere, eso es muy lamentable, pero ya habrá los recursos y las inconformidades respectivas”, declaró.

Advirtió que quienes consideren que existen irregularidades podrán recurrir a las impugnaciones previstas por la legislación electoral.

Respecto al futuro del PRI, Hendricks confirmó que su partido buscará construir alianzas con otras fuerzas opositoras para competir en los próximos procesos electorales.

Consideró necesaria la unión de quienes mantienen diferencias con el Gobierno y lamentó que Movimiento Ciudadano haya rechazado hasta ahora incorporarse a una eventual coalición opositora.

“Hoy dicen que no, pero quién sabe, hay que seguir trabajando en ese sentido”, señaló.

Finalmente, respecto al Cuarto Informe de Mara Lezama, el exgobernador dijo que los datos presentados deberán ser analizados con serenidad y reconoció que pueden existir diferencias respecto a las acciones y resultados de la actual administración estatal.

Con información de NewsDayCaribe