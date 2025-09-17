“Blindan” a hijos de AMLO: otorgan suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier arresto

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Claudio Ochoa Huerta reveló que un juez federal otorgó a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, una suspensión que los protege contra cualquier arresto.

De acuerdo con Ochoa Huerta, la suspensión para “Andy” y “Bobby”, como los llama su padre, fue promovida por Francisco Havier Rodríguez Smith Macdonald ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas, no firmó el documento.

Tampoco señala un domicilio para recibir notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en República de Guatemala #20, en el Centro Histórico de la CDMX, y donde se encuentra la Finca Rocío Chocolate, tienda de los hijos de López Obrador donde venden este producto.

Además, de acuerdo con lo publicado en las redes sociales del también columnista de El Universal, la suspensión incluye nombres de los presuntos funcionarios ligados a la red de huachicol fiscal, como el Contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, “El señor de los buques”, también conocido como Roberto Brown, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.

También aparecen los nombres de César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Roberto Blanco Cantú, Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira,

Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Joselin Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres, en la que reclamó orden de aprehensión, posible e inminente privación de la vida o posible desaparición forzada, incomunicación e ilocalizabilidad, que reclamó a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Ante ello, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas admitió a trámite la demanda de garantías y otorgó a los quejoso la suspensión de plano para el efecto “de que no se ejecuten dichos actos y cesen de inmediato.

Además de todos los mencionados, Andy y Bobby son los únicos que no cuentan con orden de aprehensión vigente.

De igual forma, según el acuerdo publicado hoy en listas del Órgano de Administración de Justicia, el juez de Zacatecas decretó la “suspensión de plano para el efecto de que en caso de que si la responsable se encuentra ejecutando la privación de la libertad, que refiere el promovente, se ponga en inmediata libertad a los directos quejosos, solo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito, conforme a lo previsto a los artículos 15, 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo”.

Ochoa señala que el número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal.

