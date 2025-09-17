Corto y explosiones en concierto de Santa Fe Klan dejan 15 lesionados en Nuevo León

Comparte esta Noticia

MONTERREY.- Al menos 15 personas resultaron con golpes, crisis nerviosas y desmayos durante la ceremonia del Grito de Independencia en el municipio de García, luego de un incidente ocurrido durante el concierto del rapero Santa Fe Klan.

El percance se registró cuando serpentinas metálicas lanzadas desde el escenario alcanzaron cables de alta tensión, provocando un corto circuito. Testigos relataron que se escucharon al menos dos explosiones, lo que generó pánico entre los asistentes y una estampida en la zona del público.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varias personas corren para ponerse a salvo, mientras algunas caen al suelo en medio de la confusión.

“Nombre, casi nos morimos en la ‘avalancha’, debió haber más vigilancia”, escribió una joven en Facebook.

Otra mujer relató que su hija de 16 años se desmayó y tuvo que ser hospitalizada. “Había niños tirados, ya no supe qué pasó, yo le di machín para la salida porque una de mis niñas se me había desmayado”, comentó otra madre.

De forma paralela, otra asistente denunció que sufrió una lesión en el rostro debido a la caída de pirotecnia lanzada durante la ceremonia cívica.

Atención de emergencia

De acuerdo con Protección Civil municipal, al menos 15 personas fueron atendidas en el lugar, algunas con golpes menores y otras por crisis nerviosas. Testigos criticaron que no había ambulancias suficientes para atender a todos los afectados.

Pese al accidente, el espectáculo del originario de Guanajuato, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, continuó sin revisión adicional de las autoridades.

Autoridades omiten el incidente

Ni la administración municipal de García ni el alcalde Manuel Guerra informaron sobre lo sucedido en sus redes sociales oficiales, limitándose a destacar la asistencia histórica de más de 30 mil personas al evento.

Reacción de Santa Fe Klan

El rapero tampoco hizo referencia a los heridos, aunque agradeció a sus seguidores en una publicación de Instagram:

“¡Viva Méxicooooo! Se rifaron, razaaaaa. Gracias a toda mi banda de García, Nuevo León, ¡qué chingón la pasamos con ustedes en esta fecha tan especial! Barrio, nos vemos pronto. Gracias a todo mi equipo por seguirme a todos lados. Mucho respeto. Somos La Santa, carnal”.