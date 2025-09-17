Se forma la tormenta tropical “Gabrielle” en el Atlántico; alertan por fuertes lluvias

Comparte esta Noticia

CHETUMAL- La mañana de este miércoles, autoridades de Quintana Roo informaron que la depresión tropical Siete evolucionó a la tormenta tropical “Gabrielle” en el Atlántico central. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el sistema permanecerá en aguas abiertas durante los próximos días, sin representar peligro para el territorio mexicano.

El centro de “Gabrielle” se localiza a 1,745 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 4,230 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 kilómetros por hora, y mantiene un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 35 kilómetros por hora.

La tormenta tropical Gabrielle seguirá su trayectoria por el atlántico central y tiene previsto ser huracán categoría 1 para el lunes de la próxima semana y se espera que no afecte por el momento tierra.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Mara Lezama informó a la ciudadanía sobre la evolución del sistema e hizo un llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales durante la temporada de ciclones tropicales 2025.

En paralelo, las autoridades meteorológicas advirtieron que, aunque la tormenta no impactará las costas nacionales, se esperan lluvias fuertes en Quintana Roo debido al paso de la onda tropical número 33 y a la entrada de humedad del Mar Caribe. Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Fuente: Sipse/TV Azteca