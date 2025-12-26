Boletina Sedetus a 116 desarrollos inmobiliarios irregulares en Q. Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con el fin de proteger el patrimonio de las familias de Quintana Roo y evitar fraudes en la compra de terrenos y viviendas, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) informó que durante el año boletinó 116 desarrollos inmobiliarios que operaban de manera irregular en diversos municipios del estado.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de ordenamiento territorial, transparencia y prevención, que busca brindar a la ciudadanía información clara y confiable antes de realizar cualquier operación inmobiliaria, reduciendo así riesgos legales y pérdidas económicas.

Como herramienta de apoyo, la Sedetus mantiene habilitado un micrositio oficial, donde las y los interesados pueden consultar el listado de desarrollos sin permisos y verificar si un predio cumple con la normatividad vigente, lo que permite tomar decisiones informadas y seguras.

Bajo la coordinación del titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, se ha reforzado una política pública orientada a garantizar certeza jurídica, bienestar social y un crecimiento urbano ordenado, en beneficio de las familias quintanarroenses.

Los desarrollos boletinados se localizaron principalmente en municipios como Tulum, Isla Mujeres, Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar y Puerto Morelos, resultado del trabajo conjunto entre el gobierno estatal y los ayuntamientos, con el objetivo de frenar prácticas especulativas y reducir la proliferación de asentamientos irregulares.