Congelan cuentas a ‘Anne’ Jakrajutatip, socia de Raúl Rocha y copropietaria de Miss Universo, por fraude

Comparte esta Noticia

BANGKOK.- La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias y de todos los activos de Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria del certamen Miss Universo, quien enfrenta una orden de arresto por no comparecer al cierre de un juicio en el que es señalada por fraude.

La medida fue determinada luego de que la empresaria tailandesa no se presentara a la audiencia final del proceso judicial que se sigue en su contra en la corte de Bangkok South Kwaeng, donde estaba prevista la lectura de sentencia el pasado viernes. Ante su inasistencia, el tribunal emitió la orden de aprehensión el 25 de noviembre.

El conglomerado JKN Global Group, del cual Anne es fundadora y accionista mayoritaria y que posee el 50 por ciento de Miss Universo, reconoció desde noviembre de 2023 severos problemas financieros y se declaró en bancarrota. Posteriormente, en enero, la empresa anunció la venta de la mitad de sus acciones del certamen de belleza al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien es buscado por autoridades de su país por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En un comunicado oficial, la CBVT calificó a Jakrajutatip como una persona “no apta y carente de confiabilidad” para operar en el ámbito financiero, al señalarla por presunta malversación de recursos, uso de prestanombres y la firma de contratos simulados con el objetivo de engañar a inversionistas.

El organismo regulador también ordenó la exclusión de JKN del mercado bursátil tailandés a partir de este martes y estimó que el esquema de corrupción alcanzaría un monto aproximado de 16 millones de dólares, incluyendo la presentación de información financiera falsa. Los activos de la empresaria permanecerán congelados inicialmente por un periodo de 180 días.

Además, la sanción prohíbe a Anne ocupar cargos en empresas públicas y le impide salir del país; sin embargo, hasta el momento su paradero es desconocido y no ha emitido ninguna postura pública sobre las acusaciones ni sobre la orden de arresto.

Jakrajutatip adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares, tras comprar el certamen a la empresa estadounidense IMG Worldwide LLC. En medio de este escenario, Miss Universo anunció recientemente un proceso de transición interna del cual no se han dado mayores detalles, mientras autoridades judiciales de México y Tailandia mantienen investigaciones abiertas contra los propietarios de la organización.