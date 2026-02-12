Buques de México llegan a Cuba con 814 toneladas de ayuda humanitaria

Comparte esta Noticia

LA HABANA.- Los dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria destinada a Cuba arribaron la mañana de este jueves 12 de febrero al puerto de La Habana, transportando un total de 814 toneladas de alimentos y productos básicos, en medio de las restricciones energéticas que enfrenta la isla tras el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos.

El primero de los navíos ingresó alrededor de las 8:30 horas (tiempo local) por la bocana de la bahía habanera, seguido minutos después por el segundo buque, según constató la agencia EFE.

El envío fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum como una muestra de “solidaridad y ayuda humanitaria” hacia el pueblo cubano. La mandataria confirmó la entrega en el contexto de las gestiones emprendidas por su gobierno para mantener el apoyo a la isla, luego de que México —que había sido uno de sus principales proveedores de petróleo— suspendiera envíos de crudo tras la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre la imposición de aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba.

El buque Papaloapan transporta aproximadamente 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, entre ellos leche líquida, carne, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. Por su parte, el Isla Holbox lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.

Un día antes del arribo, Sheinbaum reiteró que México mantiene su compromiso de cooperación con Cuba y adelantó que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria una vez que las embarcaciones regresen al país. También detalló que existen reservas superiores a mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de envío.

La entrega se enmarca en los programas de cooperación que México ha sostenido con la isla en los últimos años, particularmente ante las dificultades económicas y energéticas que atraviesa el país caribeño.

El gobierno cubano agradeció públicamente el apoyo mexicano. “Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel en redes sociales.

La llegada de los buques ocurre en un escenario de tensión comercial y diplomática derivado de las medidas adoptadas por Washington, que han impactado el suministro energético de la isla.