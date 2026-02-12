Layda Sansores pide a Monreal que “no se meta” en Campeche y que “cuide su chiquero”

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó que el conflicto interno en la bancada de Morena en el Congreso local “no es su bronca”, al tiempo que minimizó las diferencias al calificarlas como “desencuentros, como ocurre en las mejores familias”.

Durante su programa semanal “El Martes del Jaguar”, la mandataria estatal abordó la confrontación política que se vive al interior del grupo parlamentario morenista y rechazó que exista una crisis de fondo. Sostuvo que se trata de diferencias naturales entre legisladores jóvenes y aseguró que el proceso interno se encamina hacia acuerdos.

“Es normal, hay muchos chicos jóvenes, hay desencuentros como en las mejores familias”, expresó, al insistir en que su gobierno ha sido respetuoso de la división de poderes y que no interviene en las decisiones del Poder Legislativo.

Sin embargo, Sansores dirigió críticas directas al diputado federal Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien previamente la exhortó a no entrometerse en asuntos legislativos.

“Al que le quiero hacer una llamada respetuosa, con todo el respeto señor presidente de la Cámara de Diputados, me anda acusando, me exhortó que no me debo entrometer en el Poder Legislativo, que respete la división de poderes, pues claro, eso es lo que yo digo, pues que me respete si él es Poder Legislativo y yo soy Ejecutivo?”

Acusó al legislador zacatecano de tener una historia que ha causado más daño, “como le hacía a la presidenta cuando en la campaña decía cosas por abajo y la agredía sutilmente, esas patadas que no se ven, más daño hace cuando es una persona miente y no es transparente, que roba, eso es lo que le hace daño al movimiento”.

Añadió: “Si hay una diferencia que se puede arreglar, pues que se arregle pero además no es mi bronca, yo lo que trato es unir todo lo que se pueda, pero yo no estoy dando instrucciones a los diputados y he sido muy respetuosa con todos los poderes, y con todos mis compañeros de trabajo”.

“Entonces yo le pido, yo lo exhorto muy amablemente a que no se meta donde no tiene que meterse, que primero cuide su chiquero, que lo ponga en orden, que tiene muchas coas que hacer y no se da cuenta y una de esas es que el es quien avala y cuida que Alito siga protegido”.

La mandataria campechana fue más allá y calificó a Monreal como “el emblema del nepotismo”, al señalar que varios integrantes de su familia ocupan o buscan cargos públicos. También lo acusó de proteger al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para evitar que enfrente un proceso de desafuero.

Sansores sostuvo que parte de la cobertura mediática sobre el conflicto legislativo responde —según dijo— a intereses del propio Moreno Cárdenas. “Todo es pagado por Alito”, afirmó, en referencia a medios de comunicación nacionales que, aseguró, magnifican la situación política en el estado.

En su mensaje, reiteró que no da instrucciones a los diputados locales y que su papel es buscar la unidad. “Si hay una diferencia que se puede arreglar, pues que se arregle, pero además no es mi bronca”, subrayó.

El intercambio público entre la gobernadora y el legislador federal ocurre en un contexto de tensiones internas en Morena y de reacomodos políticos rumbo a los próximos procesos electorales, lo que ha intensificado los posicionamientos entre liderazgos del partido.