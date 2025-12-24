Burócratas de Tulum se manifiestan ante falta de pago de aguinaldo y prestaciones

Comparte esta Noticia

TULUM.- Empleados afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Tulum (SUTSAT) se manifestaron ayer frente al palacio municipal para exigir el pago de su aguinaldo, prestación que aseguran no les ha sido depositada por la Dirección de Recursos Humanos, pese a que el plazo legal venció el pasado 20 de diciembre.

De acuerdo con el dirigente del sindicato, Virgilio Kinil Canul, también está pendiente la entrega de 78 canastas navideñas y las primas por onomástico correspondientes al segundo semestre del año.

Todas estas prestaciones, recordó, están contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo.

Según los manifestantes, cerca de 100 trabajadores municipales se congregaron desde primeras horas del día para demandar una respuesta inmediata y el cumplimiento de este derecho laboral, especialmente relevante durante la temporada decembrina, cuando muchas familias dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos.

Portando pancartas, los inconformes señalaron que el retraso en el pago afecta principalmente a adultos mayores y familias trabajadoras, algunas de las cuales enfrentan dificultades económicas para solventar gastos esenciales durante las fiestas de fin de año. Indicaron además que existen personas que, por su edad o condición, no pueden participar activamente en las protestas, aunque resultan igualmente afectadas.

Los señalamientos apuntaron directamente a la titular de la Dirección de Recursos Humanos, Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio, a quien los trabajadores responsabilizan por la retención del aguinaldo. Durante la manifestación, algunos empleados recordaron antecedentes de inconformidades laborales durante su paso por la dirección del DIF Tulum, situación que —afirman— se repite en su actual cargo.

Asimismo, cuestionaron la ausencia de la funcionaria durante la protesta, al asegurar que no se encontraba en funciones, lo que consideran una falta de atención ante un problema que impacta a decenas de empleados municipales. Por ello, exigieron la intervención directa del presidente municipal para destrabar el conflicto y garantizar el pago inmediato.

Hasta el cierre de esta información, el Ayuntamiento de Tulum no había emitido una postura oficial ni precisado una fecha para la dispersión del recurso. Los trabajadores advirtieron que continuarán con sus protestas si no reciben una respuesta clara y oportuna por parte de las autoridades.