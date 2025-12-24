Protestan trabajadores del taller del Tren Maya en Chetumal por falta de pago

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores que laboran en la construcción del taller y cochera del Tren Maya en Chetumal se manifestó este día para exigir el pago de salarios atrasados por parte de la empresa contratista MAG Estructuras y Montajes, la cual lleva dos semanas sin cubrir sus sueldos.

De acuerdo con los inconformes, representantes de la constructora intentaron intimidarlos solicitando la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bajo el argumento de que bloquearían el acceso a la capital del estado. Al sitio acudieron alrededor de 10 patrullas, cuyos elementos dialogaron con los obreros.

Pese a la presencia policial, los trabajadores continuaron con su protesta de manera pacífica en las instalaciones del taller y cochera del Tren Maya, ubicadas sobre la avenida Insurgentes, cerca de la prolongación Álvaro Obregón.

Los manifestantes señalaron que comenzaron a laborar desde finales de noviembre y que a cada uno se le adeudan entre cinco y seis mil pesos semanales. Afirmaron que, desde hace dos semanas, continúan trabajando sin recibir pago alguno, mientras la empresa únicamente les da excusas para retrasar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Asimismo, denunciaron que un ingeniero identificado como Marcos, presunto representante de MAG, los amenazó tras la difusión de publicaciones en redes sociales donde exigían el pago de sus salarios. Indicaron que durante un intento de diálogo, el sujeto los insultó e incluso estuvo a punto de atropellar a uno de los obreros con su vehículo, hecho que, aseguran, fue presenciado por varias personas.

“Nosotros solo queremos que nos paguen lo que ya trabajamos. Hay compañeros que piden liquidación, pero yo únicamente quiero mis dos semanas de sueldo, lo justo”, expresó uno de los trabajadores.

La falta de pago resulta especialmente grave al ocurrir en plena temporada decembrina, afectando directamente a las familias de los obreros, quienes dependen de este ingreso. La empresa MAG Estructuras y Montajes es contratista de una obra del Tren Maya, proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).