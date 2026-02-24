Cabildo de Playa del Carmen aprueba apoyos fiscales para vivienda y agiliza trámites municipales

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Cabildo local aprobó un acuerdo que impacta de manera positiva en la economía de las familias, al brindar facilidades administrativas y beneficios fiscales municipales para las y los beneficiarios del programa “Vivienda para el Bienestar”.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria, presidida por la regidora María de los Milagros Álvarez, en ausencia justificada de la presidenta municipal Estefanía Mercado, en el salón “Leona Vicario” del nuevo Palacio Municipal, el máximo órgano colegiado municipal determinó aprobar por unanimidad el acuerdo que, entre otras cosas, establece reducir o exentar pagos municipales, disminuir el costo total de trámites.

Asimismo, agilizar procesos administrativos y brindar certeza jurídica a las familias, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y facilitar el acceso a una vivienda digna.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal en materia de simplificación administrativa, que traerán beneficios directos como la eliminación de trámites duplicados, menos requisitos, reducción de tiempos de respuesta, menores costos para la ciudadanía y una mayor transparencia en los procesos gubernamentales.

Finalmente, avaló el Reglamento del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Municipio de Playa del Carmen, con el propósito de fortalecer la resolución pacífica de conflictos, priorizar mecanismos restaurativos, mejorar la convivencia social, prevenir conductas de riesgo y reforzar la coordinación institucional en materia de seguridad y justicia cívica.

En asuntos generales, el regidor Orlando Muñoz presentó un punto de acuerdo para impulsar un nuevo Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones, al señalar que el actual marco normativo tiene casi 20 años de antigüedad y ya no responde a las necesidades del municipio.

A su vez, la regidora Matilde Carrillo presentó una iniciativa para incorporar al Reglamento de Tránsito municipal la figura del “Peatón No Humano”, con el objetivo de reconocer a los animales de compañía y a la fauna silvestre como usuarios vulnerables de la vía pública y establecer reglas claras que fortalezcan su protección y bienestar.