Sheinbaum pospone un día presentación de la reforma electoral por “modificaciones menores”

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que será hasta mañana miércoles 25 de febrero cuando presente su iniciativa de reforma electoral, luego de que su difusión estaba prevista para este martes.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, explicó que tras la reunión sostenida el lunes con dirigentes y coordinadores legislativos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se realizaron “modificaciones menores” al proyecto.

Señaló que la propuesta retoma principios que su movimiento ha defendido históricamente y criticó que haya cuestionamientos sobre un documento que aún no ha sido presentado formalmente.

Entre los ejes que adelantó se encuentran el reconocimiento de las minorías bajo un esquema distinto al actual, la reducción del costo de las elecciones, ajustes en la representación popular y mayores mecanismos de fiscalización para evitar recursos ilícitos en campañas.

“Hay reconocimiento de las minorías, solo que de manera diferente; quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto, no puede ser a través de listas. Disminución de los costos de las elecciones de los partidos, de las elecciones e incluso de los congresos”, expresó.

La mandataria indicó que el planteamiento fue expuesto a los aliados para su análisis. “Lo que les planteé fue: ‘esta es la propuesta, considérenla’. Dijeron: ‘bueno, vamos a considerar’”, comentó, al subrayar que se trata de un compromiso asumido con la ciudadanía.

No obstante, la reunión en Palacio Nacional concluyó sin acuerdos definitivos. Fuentes partidistas señalaron que persisten diferencias en temas como la reducción de legisladores plurinominales y el recorte al financiamiento público de los partidos.

En el encuentro participaron, entre otros, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados; Ignacio Mier Velazco, coordinador en el Senado; Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del PT; y Jorge Emilio González Martínez, quien acudió en representación del senador Manuel Velasco Coello.

González Martínez señaló que desconocía la versión final del documento y que acudiría posteriormente a informar a Velasco sobre lo expuesto en la reunión.

En paralelo, se generó polémica por un documento que circuló en medios y redes sociales. Mientras la presidenta lo calificó como “falso”, Monreal reconoció que se trataba de un texto auténtico de trabajo interno de la comisión encargada del proyecto, aunque aclaró que no corresponde necesariamente a la versión final que enviará el Ejecutivo al Congreso.

Entre los puntos que han generado mayor debate destacan la reducción de legisladores plurinominales, la disminución del financiamiento ordinario a partidos en 25 por ciento y la reestructura del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la eliminación de juntas distritales permanentes.

Especialistas han advertido que estos cambios podrían impactar la operación y la imparcialidad del sistema electoral. En tanto, la presidenta reiteró que la iniciativa “reconoce la diversidad política de México” y no busca instaurar un partido de Estado.

La presentación oficial del proyecto quedó programada para este miércoles, cuando se darán a conocer los detalles finales de la reforma.