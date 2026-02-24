Trump amenaza con represalias si cárteles dañan a ciudadanos de EU

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- La Casa Blanca confirmó este martes 24 de febrero que, hasta el momento, no tiene reportes de ciudadanos estadounidenses heridos o fallecidos tras la ola de violencia registrada en 20 estados de México luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

No obstante, la administración del presidente Donald Trump advirtió a los cárteles mexicanos que enfrentarán “graves consecuencias” si agreden a ciudadanos de Estados Unidos.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los cárteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, declaró la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

En México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia presidencial del 23 de febrero que 25 integrantes de la Guardia Nacional murieron en enfrentamientos con grupos del crimen organizado derivados del operativo.

Asimismo, señaló que 30 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fallecieron durante los narcobloqueos coordinados presuntamente por un operador identificado como “El Tuli”, cercano a Oseguera Cervantes.

El funcionario añadió que cerca de 70 integrantes de distintos cárteles fueron detenidos en enfrentamientos ocurridos en carreteras de estados como Jalisco y Michoacán.

La jornada violenta también dejó como saldo la muerte de un custodio, un funcionario de la Fiscalía de Jalisco y una mujer, en distintos hechos vinculados a la reacción del crimen organizado tras el operativo.